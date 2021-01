Stiri pe aceeasi tema

- Peste 43 de milioane de hectare de padure, de marimea unei tari precum Irakul, s-au pierdut pe cele 24 de fronturi majore ale defrisarilor din intreaga lume intre 2004 si 2017, potrivit unui raport al World Wide Fund for Nature (WWF) publicat miercuri, informeaza AFP. Agricultura comerciala, pentru…

- Un animal subacvatic a fost gasit cu numele lui Trump scrijelit pe spate. Este vorba despre un lamantin, cunoscut și sub numele de vaca de mare, mamifer care se aseamana cu morsa. Lamantinii traiesc pe coasta oceanelor din America și in Marea Caraibelor. Mamiferul subacvatic a fost gasit in raul Homosassa,…

- Michael Esmond, proprietarul unei afaceri din Pensacola, Florida, a platit din propriul buzunar 7.615 de dolari pentru a ajuta 114 familii sa nu ramana fara apa, gaze si alte utilitati in perioada sarbatorilor de iarna din cauza efectelor pandemiei de coronavirus, relateaza Agerpres, care citeaza EFE.…

- Fraudarea, la alegerile prezidențiale din SUA, nu este un lucru nou sau de neinchipuit. Alegerile din Statele Unite au deseori fraudatr, deși doar candidatul care le pierde se plange. Cand republicanii caștiga, democrații protesteaza și invers, daca aceștia din urma caștiga. Se intampla atat in state…

- BBC, citat de digi24.ro, a publicat o analiza cu privire la aceasta posibilitate. E OFICIAL: Otopeni, Mogoșoaia, Corbeanca, Dobroești, Magurele și Popești-Leordeni intra in carantina Strategia lansata chiar de dinainte de ziua votului, in legatura cu fraudarea votului, dar și cea dupa data de 3…

- Junior Achievement (JA) Romania și Ingka Investments Romania vor desfașura, in anul școlar 2020-2021, a doua ediție a proiectului Managementul forestier, in care vor fi implicați minimum 200 de elevi din șase licee din țara, cu clase de specializare in domeniul silviculturii. Parte a disciplinei Junior…

- S-a ținut de cuvant și și-a dedicat ultimele saptamani familiei. Cristi Borcea, 50 de ani, a marturisit la jumatatea lunii octombrie ca va lua o pauza de la business, intrucat i-au sosit din Statele Unite ale Americii și ultimii trei copii, Melissa, Alex și Gloria, pe care nu-i mai vazuse de la Craciunul…

- Abilitațile, munca și perseverența constanțeanului care, in adolescența a fost model pentru Catalin Botezatu, animator in show-uri de televiziune estivale, dar și barman, l-au condus, la nici 40 de ani, pana in elita respectabila a oamenilor care conduc azi America. Pe langa afacerile sale, este membru…