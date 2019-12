IGPR: Poliţiştii au deschis mai multe dosare penale pentru eliberarea de fişe medicale în mod ilegal Politistii de investigare a criminalitatii economice verifica modul in care sunt eliberate fisele medicale pentru obtinerea/preschimbarea permisului auto, a permisului de port-arma, a testatelor profesionale, obtinerea ajutorului social, realizarea dosarelor de pensionare pe caz de boala.



