- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza joi dimineața 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a banilor,…

- O ancheta derulata de Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș și coordonata de Parchetul de pe langa Tribunalul Mureș vizeaza activitatea unei societați care are ca obiect de activitate preluarea deșeurilor și predarea lor catre incineratoare autorizate. Firma, cu activitate in 17…