- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR), a anunțat, luni, printr-un comunicat de presa, ca, in urma unei percheziții efectuate in București, a fost depistata o persoana banuita ca ar fi comercializat catre publicul larg articole pirotehnce destinate exclusiv pirotehniștilor autorizați, de…

- O tona si jumatate de articole pirotehnice destinate exclusiv pirotehnistilor autorizati sau folosirii in scopuri tehnice au fost confiscate de politisti, in urma unei perchezitii facute la o persoana din Bucuresti, suspectata ca vindea aceste articole publicului larg.

- In urma unei perchezitii efectuate in Bucuresti, a fost depistata o persoana banuita ca ar fi comercializat catre publicul larg articole pirotehnce destinate exclusiv pirotehnistilor autorizati sau folosirii in scopuri tehnice. La data de 30 noiembrie 2019, politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante…

- La data de 27.11.2019, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au continuat controalele in conformitate cu Planul de Acțiune Foc de Artificii 2019. Astfel, cu ocazia controalelor efectuate in piața de marfuri din Teiuș au identificat-o…

- Polițiștii din Ilfov au gasit intr-o locuința din orașul Voluntari, in urma unei acțiuni, 3 tone de articole pirotehnice, reprezentand artificii din clasele 2, 3 și 4. Intreaga cantitate de artificii a fost confiscata, iar persoana in cauza a fost amendata cu 7.000 lei, scrie Mediafax.„In…

- In perioada 26 septembrie - 14 noiembrie 2019, Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, a derulat actiunea nationala „Importatorii 2019”. A fost verificat astfel modul de respectare a prevederilor legale referitoare la operatiunile cu articole pirotehnice. Au fost confiscate…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase au indisponibilizat 420 de obiecte pirotehnice, detinute ilegal de administratorul unei societati comerciale din comuna Modelu, judetul Calarasi.