IGPF recomandă tranzitarea tuturor punctelor de frontieră pentru evitarea aglomerării Politia de Frontiera recomanda participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de trecere a frontierei deschise traficului international, care sunt operationale si functioneaza in regim permanent, astfel incat sa se evite aparitia suprasolicitarilor doar a unora dintre acestea.



Intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES, IGPF mentioneaza ca la granita cu Ungaria sunt operationale 11 puncte de trecere a frontierei - 10 in regim international pentru persoane, autoturisme si camioane, conform categoriilor specifice fiecarui punct, si unul pentru lucratorii transfrontalieri.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trafic intens la frontiere Foto: Arhiva Traficul la frontierele României este intens în aceasta perioada, o data cu relaxarea unor restrictii impuse de pandemie. Peste 93 de mii de persoane au trecut prin punctele de control de la nivelul întregii tari, în ultimele 24…

- Opt puncte de trecere a frontierei sunt operationale la frontiera de vest, pentru efectuarea formalitatilor de control atat pe sensul de intrare in Romania, cat si pe sensul de iesire din Romania, pentru traficul de persoane, respectiv automarfare, informeaza IGPF potrivit Agerpres. "In continuarea…

- Opt puncte de trecere a frontierei sunt operationale la frontiera de vest, pentru efectuarea formalitatilor de control atat pe sensul de intrare in Romania, cat si pe sensul de iesire din Romania, pentru traficul de persoane, respectiv automarfare, informeaza IGPF. "In continuarea masurilor…

- Opt puncte de trecere a frontierei sunt operationale la frontiera de vest, pentru efectuarea formalitatilor de control atat pe sensul de intrare in Romania, cat si pe sensul de iesire din Romania, pentru traficul de persoane, respectiv automarfare, informeaza IGPF, potrivit Agerpres. "In continuarea…

- Inca cinci puncte de trecere a frontierei au fost deschise la granița cu Ungaria. Asta dupa ce in ultimele zile, sute de oameni au așteptat chiar și 12 ore ca sa intre in țara. Poliția de Frontiera a anunțat ca peste 41.000 de persoane au tranzitat punctele de trecere a frontierei in ultimele 24 de…

- Politia de Frontiera a anuntat ca de joi dimineata s-a redeschis circulatiei si punctul de trecere a frontieerei spre Ungaria de la Cenad. Decizia a fost luata in urma discutiilor purtate dintre ministrii de Interne din cele doua tari, pentru fluidizarea traficului. In total a fost deschise circulatiei…

- Sute de persoane astepta sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, care poate fi tranzitat dupa o asteptare de opt ore. Asta in condițiile in care, sambata seara, a fost deschis si PTF Nadlac II. In ultimele 24 de ore, prin Nadlac I au intrat in tara aproximativ 4.000…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 19.800 persoane, cetațeni romani și straini si peste 12.600 mijloace de transport. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 10.900 persoane cu 7.300 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 8.900 persoane cu 5.300 mijloace de…