Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 feb - Sputnik. Decretul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care a desemnat repetat candidatura Nataliei Gavrilița la funcția de prim-ministru este neconstituțional. Decizia a fost pronunțata de Curtea Constituționala dupa ședința de astazi, 23 februarie, in cadrul careia…

- CHIȘINAU, 15 feb - Sputnik. Socialistul Grigore Novac a declarat ca decizia privind inaintarea propriului candidat la funcția de premier a fost luata chiar in cadrul ședinței de plen in care se examina programul de guvernare al candidatului Natalia Gavrilița. © Sputnik / Мирослав РотарьSandu ar putea…

- CHIȘINAU 11 feb - Sputnik. In cadrul discursului sau, Maia Sandu a anunțat ca va inainta din nou candidatura Nataliei Gavrilița la funcția de premier. © Sputnik / Miroslav RotariCe au declarat deputatii dupa discutiile cu Maia SanduAmintim ca in cadrul ședinței de joi a Parlamentului pentru…

- CHIȘINAU, 31 ian - Sputnik. In mai multe țari europene exista o procedura legala in care fracțiunea majoritara ii poate propune șeful statului candidatul sau pentru funcția de prim-ministru. Un astfel de mecanism funcționeaza și in Moldova, insa este rar folosit de cineva. Așa cum a spus Alexandru…

- CHIȘINAU, 30 dec - Sputnik. Fostul șef de stat considera ca puterile occidentate au folosit toate resursele disponibile pentru a promova candidatura Maiei Sandu in campania pentru alegerile prezidențiale. „Consider ca daca am fi dus o lupta unul la unul, oponentul meu nu ar fi avut șanse. Aici…

- CHIȘINAU, 23 dec - Sputnik. Igor Dodon a declarat in aceasta seara la postul public de televiziune ca pleaca maine la Moscova, unde va avea mai multe intrevederi. El a evitat sa spuna insa daca se va intalni și cu Vladimir Putin, in schimb a precizat ca sunt planificate și intrevederi neoficiale. …