“O noua investitie va fi facuta pentru a veni in intampinarea nevoilor generate de transformarea digitala la nivelul bancilor si asiguratorilor, in acest fel putand oferi sprijin categoriilor sociale insuficient deservite sau defavorizate si promovand incluziunea financiara. IFC investeste 10 milioane dolari in FintechOS, furnizor global de tehnologie pentru banci, asiguratori si alte companii care ofera servicii financiare, infiintat in Romania. Platforma FintechOS ofera clientilor experiente digitale care au potentialul de a accesibiliza serviciile financiare, cu costuri mai accesibile si cu…