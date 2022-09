IFC a investit o sumă record de 458 milioane de dolari pentru a sprijini dezvoltarea companiilor din România In ciuda provocarilor economice aduse de pandemia de COVID si de invazia rusa in Ucraina, IFC si-a intensificat eforturile de a acorda sprijin companiilor din Romania printr-o investitie record in valoare de 458 milioane dolari in anul fiscal 2022 – intre iulie 2021 si iunie 2022 – cu obiectivul de a proteja locurile de munca, de a sprijini intreprinderile mici si de a accelera o redresare verde si rezilienta. Potrivit unui comunicat de presa al IFC, pentru a contribui la eforturile nationale de combatere a schimbarilor climatice, IFC a investit peste 800 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

