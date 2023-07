Ierarhia pentru admiterea la liceu va fi republicată azi la ora 18.00. Cum încearcă Ministerul Educației să dreagă gafa listelor greșite Ministerul Educației a comis o greșeala uriașa la intocmirea ierarhiei de admitere la liceu, dupa Evaluarea naționala 2023. Potrivit unei analize Edupedu , peste 154 de mii de elevi ar fi fost induși in eroare, pentru ca s-au aplicat greșit criteriile de departajare. Dupa ce eroarea a fost semnalata, un secretar de stat a anunțat ca listele vor fi retrase."Dat fiind ca, marti, 4 iulie, s-au identificat neconcordante in aplicatia informatica in ceea ce priveste ordinea de aplicare a criteriilor de departajare stabilita prin Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

