ÎCCJ şi-a desemnat, prin tragere la sorţi, judecătorii din completurile de 5 pentru acest an Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a desemnat luni, prin tragere la sorti, pe membrii completurilor de cinci judecatori pentru anul 2022, arata un comunicat de presa al ICCJ. Prin urmare, „prin hotararea Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a stabilit functionarea in cadrul Instantei supreme, in cursul anului 2022, a doua completuri de cinci judecatori in materie penala si a doua completuri de cinci judecatori in materie civila”. In urma tragerii la sorti, Completul 1 penal este format din: Iulian Dragomir (vicepresedintele ICCJ), Lucia Tatiana Rog, Andrei Claudiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

