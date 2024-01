ICCJ a decis cine sunt membrii completurilor de cinci judecători, în 2024 Membrii completurilor de cinci judecatori care vor functiona in anul 2024 au fost desemnați, miercuri, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), prin tragere la sorti. „In temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) si (7) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciara si art. 45 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, si in conformitate cu prevederile hotararii de colegiu de mai sus, la data de 03.01.2024, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a procedat la tragerea la sorti a componentei completurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

