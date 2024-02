Control fiscal Armat. ANAF va merge cu armament în controale pe e-Transport și e-SigiliuControl fiscal Armat ANAF va trece printr-o serie de schimbari importante. Instituția va efectua mai multe controale cu privire la e-Transport și e-Sigiliu. In acest sens Minsterul Finanțelor a pregatit un proiect de reorganizare a Fiscului, care are și alte noutați. Inspectorii ANAF vor efectua mai multe controale, care vor fi mai dese. Pe langa faptul ca vor fi mai multe controale, inspectorii vor avea cu ei in dotare si armament. „Personalul Agenției din cadrul Direcției generale antifrauda fiscala care ocupa funcții publice specifice poarta, in timpul serviciului, uniforma, insemne distinctive, ecusoane și, dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vor incepe controalele Antifrauda pe e-Transport și e-Sigiliu, iar inspectorii vor purta armament in anumite situații The post Vor incepe controalele Antifrauda pe e-Transport și e-Sigiliu, iar inspectorii vor purta armament in anumite situații first appeared on Partener TV .

- In acest an, ANAF va incepe multe controale cu privire la e-Transport și e-Sigiliu, iar in acest sens Minsterul Finanțelor a pregatit un proiect de reorganizare a Fiscului, care are și alte noutați.

- In contextul deficitului de personal, Jandarmeria Romana se confrunta cu provocari majore in menținerea ordinii și siguranței publice, a declarat Leontin Mitu, general de brigada, seful Direcției siguranța și ordine publica din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane. “Avem un deficit…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunta miercuri, 31 ianuarie, ca inspectorii Direcției generale antifrauda fiscala (DGAF) au descoperit o firma din Bucuresti care activeaza pe piața de transport alternativ de persoane care a prejudiciat bugetul statului cu peste 9,7 milioane de lei.In cazul…

- Guvernul va aproba suplimentarea cu 1,4 milioane de lei a limitelor de credite de angajament și bugetare pentru DIICOT. Guvernul Romaniei discuta, in ședința de astazi, un memorandum privind suplimentarea cu 1,4 milioane de lei a limitelor de credite de angajament și bugetare pentru Direcția de Investigare…

- Inspectorii de mediu din Dondușeni au desfașurat operațiuni de control conform planului de lucru, identificind și documentind trei cazuri de taiere și sustragere ilegala a masei lemnoase in zonele protejate. Intr-o fișie forestiera de protecție gestionata de primaria localitații Plop, inspectorii au…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a generat un scandal major in domeniul sanatații prin numirea inspectorului Florin Ardelean, fost șofer al Direcției de Sanatate Publica Timiș, in funcția de director interimar. Aceasta decizie survine in contextul in care Rafila a pledat in mod constant pentru…

- Inspectorii antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au efectuat o operațiune de amploare la o companie de paza și protecție din București – Ilfov, dezvaluind practici ilegale de evaziune fiscala. Conform informațiilor obținute in urma verificarilor, societatea comerciala…