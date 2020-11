Iată ce face un măturător de stradă pentru a-i bucura pe oameni In acest scop, barbatul se imbraca in costume de epoca, clasice, astfel de vestimentație nu ai cum sa mai vezi pe strada. "Cand oamenii ies in strada dimineața, eu vreau sa le fac o buna dispoziție, sa le spun ceva placut, care sa-i incante, cuvinte frumoase, sa le spun ca ei sunt buni, ca sunt pe placul șefilor”, declara Ostapenko. "Cand oamenii ies indimineața, eu vreau sa le fac o buna dispoziție, sa le spun ceva placut, care sa-i incante, cuvinte frumoase, sa le spun ca ei sunt buni, ca sunt pe placul șefilor”, declara Ostapenko. In imagine este Alexandr Ostapenko, in sacou galben, cu papion, cu palarie alba, care matura strada. Dar are o matura neobișnuita, cu o coada de vreo șase metri, ceea ce il face pe deținatorul ei și mai haios. Fii la curent cu toate știrile din Moldova… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

