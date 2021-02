Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este o adevarata gospodina! Soția lui Tavi Clonda a demonstrat ca deși are un program extrem de incarcat, atat prin prisma carierei, cat și pentru faptul ca se ocupa in permanența de educația și creștelor fiicelor ei superbe alaturi de partenerul ei, vedeta de la Antena Stars face curațenie…

- Andreea Ibacka e una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, iar de-a lungul anilor a aparut in numeroase producții din Romania! Soția lui Cabral e prezenta in noul serial de la Antena 1, ”Adela”, iar astazi a vorbit la Antena Stars despre felul in care a ajuns atat de cunoscuta! Ce studii are,…

- Cornel Pasat și soția lui Bianca au oferit primele declarații in direct la Antena Stars despre cea de-a doua sarcina a blondinei. Invitați la Star Matinal, cei doi parinți au vorbit deschis despre relația și frumoasa lor familie.

- Dupa ce au aparut zvonuri cum ca Ilie Nastase și Ioana s-au impacat, in urma scandalului care a avut loc in urma cu mai multe seri, atunci cand soția tenismenului a apelat poliția, iata ca ea a declarat in exclusivitate pentru Antena Stars ca acest lucru nu s-a intamplat! Vedeta a marturisit ca prefera…

- Un barbat puternic precum Mircea Lucescu nu putea sa aiba o soție care sa se lase mai prejos. Antrenorul are numai cuvinte de lauda la adresa celei care ii este alaturi de peste 55 de ani. Intr-un interviu in exclusivitate la Antena Stars, fostul fotbalist vorbește despre cum a cunoscut-o pe Neli Lucescu.

- Mihaela Prigoana a dat din casa și a dezvaluit cum se ințelege, de fapt, cu tatal și copiii lui Silviu. Soția celebrului om de afaceri și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor Antena Stars și le-a marturisit o amintire emoționanta legata de mama milionarului.

- Desparțirea dintre Pepe și soția lui a luat prin surprindere pe toata lumea. Au trecut cateva lui de cand Raluca Pastrama a decis sa paraseasca locuința și sa se mute la parinții ei. Interpretul a povestit la Antena Stars, despre un episod care l-a marcat și despre lecția pe care a invațat-o de la una…

- Valentin Sanfira a dat primele declarații pentru Antena Stars, dupa ce contul de Instagram al Codruței Filip a fost spart de hackeri. Soția artistului a cazut prada unui atac cibernetic, anunțul fiind facut de partenerul ei de viața.