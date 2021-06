Stiri pe aceeasi tema

- Smaranda Almasan, Venera Arapu, Lucian Broscatean, Ioana Ciolacu, Mihaela Glavan, Jolidon, Murmur, Andrea Tincu, Irina Schrotter sunt cateva dintre numele prezente pe lista designerilor care isi vor prezenta colectiile destinate sezonului toamna/iarna 2021/2022. Festivalul face parte din evenimentul…

- Pandemia a determinat o regandire a intregii industrii a modei, de la design, fashion, la show-urile de prezentare, a declarat pentru AGERPRES criticul de moda Alin Galatescu, un exemplu in acest sens fiind festivalul Romanian Fashion Week, care se desfasoara in aceste zile la Iasi in cadrul Romanian…

- Intre 2 si 6 iunie 2021, orasul Iasi se va transforma in nucleul creativitatii din Romania, gazduind cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, Romanian Creative Week. Evenimentul va gazdui o serie de expozitii indoor si outdoor, workshopuri, showuri de moda, proiectii de filme…

- Surpriza pregatita de organizatorii Romanian Fashion Week pentru cea de-a XIII-a editie a festivalului este lansarea POP UP Creative collective powered by UniCredit Bank, primul targ de moda si de accesorii dedicat tuturor iubitorilor de design romanesc. POP UP va avea loc in zilele de 4, 5 si 6 iunie,…

- Romanian Fashion Week, celebrul festival de moda care revine la Iasi dupa 11 ani de la ultima sa editie, aduce si o premiera la Romanian Creative Week (RCW), eveniment organizat in perioada 2 - 6 iunie. Potrivit organizatorilor Romanian Fashion Week, in cadrul celei de-a XIII-a editii…

- Manifestarile, care cuprind diferite jocuri, ateliere, activitati de creatie, desen, reciclare sau educatie ecologica, dar si sesiuni de lecturs, arta sau intalniri cu personaje din povesti, sunt organizate de Muzeul National al Literaturii Romane Iasi si Asociatia „Patrimoniu pentru comunitate". Editia…

- Romanian Creative Week (RCW), cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, va avea loc la Iasi in perioada 2 - 6 iunie, si urmeaza sa gazduiasca Provocarea Legion 1vs1 CS:GO, au anuntat organizatorii, intr-un comunicat de presa transmis, sambata, AGERPRES. In cadrul…

- A patra editie a nonconformistului muzeu Made in RO dedicat publicitatii si brandurilor romanesti, de care s-au bucurat deja peste 35.000 de vizitatori, va fi organizata pentru prima oara si la Iasi, in parteneriat si cu gazduirea ansamblului Palas, cu programul de desfasurare intre 19-27 mai, orele…