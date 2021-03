Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de hotarare in acest sens figureaza pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de miercuri, 31 martie. In documentul menționat nu sunt nominalizate persoanele care ar putea sa ocupe aceasta funcție. Conform Codului Administrativ, viceprimarul este ales prin vot secret, cu majoritate absoluta,…

- In paralel cu lucrarile finanțate cu fonduri europene de reabilitare și valorificare a potențialului turistic și cultural al Manastirii Frumoasa, Primaria Municipiului Iași va pune in valoare monumentul și prin iluminat arhitectural. In acest sens, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului…

- Beneficiind de o finanțare nerambursabila in valoare totala de 483.840 de lei, Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Municipiului Iași deruleaza programul „Sprijin pentru persoanele vulnerabile in contextul epidemiei COVID – 19”. In cadrul acestui proiect, 650 de persoane din Municipiul…

- DNA a anunțat ca procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul POPESCU-TARICEANU CALIN CONSTANTIN ANTON, la data faptei prim ministru al Guvernului Romaniei,…

- Primaria Municipiului Iași, cu sediul in B-dul Ștefan cel Mare și Sfant nr.11, județul Iași titular al „Planului integrat de calitate a aerului pentru Municipiul Iași pentru indicatorii dioxid azot, oxizi de azot (NO2/NOx) și particule in suspensie PM10” anunța publicul asupra inițierii procesului de…

- Municipalitatea ieșeana continua sa se implice tot mai activ in lupta de combatere a raspandirii noului coronavirus. Astfel, conform Hotararii n. 313 a Consiliului Local din 17 august 2020, adoptata la propunerea primarului Mihai Chirica, donatorii de sange din Municipiul Iași primesc șapte tichete…

- Municipalitatea ieseana continua sa se implice tot mai activ in lupta de combatere a raspandirii noului coronavirus. Astfel, conform Hotararii n. 313 a Consiliului Local din 17 august 2020, adoptata la propunerea primarului Mihai Chirica, donatorii de sange din Municipiul Iasi primesc sapte tichete…

- Anul 2020 a fost atipic pentru intreaga societate romaneasca. Pandemia de COVID-19 a afectat intreaga lume, generand masuri de protecție sanitara fara precedent, acestea afectand considerabil viața economica și sociala. Chiar și in aceste condiții restrictive, Primaria Municipiului Iași a reușit sa…