- Vestul Europei este paralizat de un val de aer polar care a adus ger și ninsori. In plus, un fenomen numit ”gheața neagra” baga zeci de oameni in spital. Iarna severa care va lovi Romania in weekend se manifesta in prezent in Vestul Europei. In mai multe state, ninsorile, gerul și un fenomen extrem…

- Lacul Balaton, cunoscut sub numele de „Marea Ungariei”, a suferit o transformare captivanta, deoarece vanturile puternice au facut ca apele sale sa se reverse pe zonele de coasta, creand formațiuni de gheața incantatoare. Imagini uluitoare care surprind acest fenomen au fost impartașite pe pagina de…

- Rusia ar putea lansa un atac asupra Europei in iarna 2024 – 2025 in funcție de alegerile prezidențiale din SUA din 2024, a relatat tabloidul german Bild, citand o sursa anonima din serviciile secrete europene. Sursa serviciilor de informații susține ca un potențial atac rusesc asupra Europei ar putea…

- Sarbatorile de iarna aduc schimbari in privința meniurilor pentru deținuții din penitenciarele din Romania. Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) are stabilite meniuri speciale pentru persoane incarcerate in unitațile penitenciare din țara in prima zi de Craciun. Și strainii care vor petrece…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a lansat, duminica, in ședința Comandamentului de iarna, un mesaj pentru populație. „Cei care au in plan sa se deplaseze in urmatoarele 24-48 de ore, sa ramana acolo unde sunt, daca se afla intr-un județ cu coduri și interdicții”, a transmis ministrul. …

- Fiecare saptamana e un nou inceput, ca doar nu degeaba ne apucam de dieta „de luni”. Iar urmatoarele șapte zile nu fac excepție. Astrele aduc o specie rara de fluturași in stomac, care rezista temperaturilor scazute, pentru mai multe zodii, indiferent de statutul civil al nativilor. Cei casatoriți…

- Iarna și-a intrat sambata in drepturi, in țara noastra. Meteorologii au emis avertizari de vremea rea pentru mai multe județe din Romania. In mai multe zone a fost prapad: drumuri inchise, mașini blocate in zapada, copaci cazuți și circulație ingreunata. Furtunile au facut ravagii in Constanța și Tulcea.…

