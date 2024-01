Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, duminica dimineața, o avertizare Cod galben de vant, polei și ninsori in Moldova, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei, valabila pana marți dimineața. In noaptea de marți spre miercuri va fi ger in nord, centru și est, cu minime

- Astazi, Moldova se confrunta cu o vreme predominant innorata, cu șanse crescute de precipitații pe parcursul zilei. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cel mai semnificativ aspect al prognozei este probabilitatea ridicata de ploaie, care va marca vremea din intreaga țara.

- Moldova se confrunta, astazi, cu o vreme predominant innorata, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi acoperit cu noti in mare parte, cu o posibilitate de precipitații spre seara.

- Moldova se confrunta astazi cu o vreme predominant innorata, potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi acoperit in mare parte, cu o posibilitate discreta de precipitații spre seara.

- Astazi, Moldova se afla sub un cer predominant noros, cu o tendința generala de vreme stabila, conform Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Se remarca absența precipitațiilor, ceea ce sugereaza o zi uscata pentru intreaga țara.

- Situația meteo pentru sambata, 18 noiembrie 2023, arata ca vantul va sufla cu putere in aproape toata țara. Cerul va fi innorat pe parcursul zilei și, in anumite zone, sunt așteptate ploi și ninsori. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi friguroasa in cea mai mare…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, iar specialiștii anunța vreme rece, cu temperaturi care se apropie de cele normale pentru aceasta perioada din an. La munte se instaleaza iarna cu ninsori, viscol și temperaturi negative.La altitudini mari…