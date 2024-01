Stiri pe aceeasi tema

- OPINIE… Un cadru didactic din județul Vaslui critica proiectul de calendar al anului școlar 2024-2025. Este vorba despre profesorul Lucian Sava de la Liceul “Mihail Kogalniceanu”, care le cere guvernanților sa revina la vechea structura a anului școlar, cea care incepea pe 15 septembrie și se incheia…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, Soborul Preasfintei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu.Despre fuga in Egipt a Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu:Dupa ce Irod a dat porunca sa fie taiati toti pruncii din Betleem, ingerul Domnului s a aratat in vis lui Iosif, zicand: Scoala te, ia…

- F. T. „Craciunul se simte cu adevarat atunci cand il lași pe Dumnezeu sa ii iubeasca pe altii prin tine, cand oferi o parte din tine celuilalt”, scriu reprezentanții Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti-Scaeni. In acest context, reprezentantii institutiei de…

- Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cumpana organizeaza in data de 11 decembrie 2023, evenimentul de lansare a proiectului "Cresterea eficientei energetice la Liceul tehnologic Nicolae Dumitrescu ndash; Corp C1 Scoala nouatilde; ", COD SMIS 137821, proiect finantat prin Programul Operational Regional…

- In perioada 5-7 decembrie 2023, la Colegiul ”Emil Negruțiu” din Turda a avut loc o activitate culinara, sub denumirea de ”Școala dulce”, care a constat intr-un atelier de preparare a pralinelor de ciocolata. In fiecare zi au fost cate 13 elevi de la colegiul turdean, alaturi de care au fost cate 14…

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au vizitat joi, 16 noiembrie, un liceu de fete din Nairobi, in cea de-a treia zi a vizitei oficiale a președintelui. In timpul vizitei, a fost organizat un dans tribal tradițional, iar Carmen Iohannis s-a alaturat grupului de fete.Cuplul prezidențial…

- FOTO-VIDEO Imagini savuroase: Carmen Iohannis danseaza intr-o hora pe ritmuri africane / Iohannis a refuzat invitația la dansCarmen Iohannis a dansat pe ritmuri africane, la o școala din Kenya, acolo unde se afla astazi, 16 noiembrie. Invitat la dans a fost și Klaus Iohannis, chiar de catre fetele de…

- Incepand cu data de 6 noiembrie, un numar 428 de copii preșcolari si școlari din Șag vor beneficia de masa de pranz gratuita. Comuna Sag face parte dintr-un proiect pilot, finantat de Ministerul Educației, prin care se asigura mancare calda elevilor. In plus, din bugetul local este sprijinit Programul…