Ianis Hagi, starul lui Rangers, comparat cu Gary Lineker

- Fondatorul forței de mercenari Wagner din Rusia a declarat ca trupele sale din orașul ucrainean Bakhmut au fost private de muniție și ca, daca vor fi forțate sa se retraga, intregul front se va prabuși. „Daca Wagner se retrage acum din Bakhmut, intregul front se va prabuși. Situația nu va fi dulce pentru…

- Doua femei s-au numarat printre cel puțin cei cinci supraviețuitori salvati marți (14 februarie) din daramaturile din zonele afectate de cutremur din Turcia, la 200 de ore dupa ce a avut loc, a aratat documentul ministerului apararii și municipalitații locale, la opt zile dupa cel mai grav cutremur…

- Atat Gheorghe Hagi, cat și Daniel Pancu și echipa CSU Suceava au transmis mesaje de incurajare pentru victimele cutremurului din Turcia. Gica Hagi, iubitul fotbalist roman de catre turci, a scris pe Facebook: „Toate gandurile mele merg catre poporul turc, greu incercat in aceste momente. Sunt alaturi…

- Antrenorul lui Manchester United, Erik ten Hag, a rupt tacerea in privința lui Mason Greenwood. Antrenorul „Diavolilor Roșii” a declarat ca nu are „nimic” de adaugat dupa ce atacantul, in varsta de 21 de ani, a fost exonerat de toate acuzațiile: „Nu pot spune nimic despre asta,” scrie The Sun. De asemenea,…

- Videoclipul de supraveghere a surprins o minge de foc(un meteorit) in timp ce strabate cerul nopții peste Tulsa, Oklahoma. Meteoritul a fost surprins de o camera de supraveghere in dimineața de sambata (21 ianuarie). Cerul s-a luminat in timp ce meteoritul sau „stea cazatoare” a stralucit pe langa camera.…

- Incepand de astazi, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va fi prezenta și pe rețelele de socializare. ȚNe face placere sa va anunțam ca, de la inceputul acestui an, Autoritatea de Supraveghere Financiara a deschis conturile de Instagram , Twitter și Tik-Tok , completandu-și astfel prezența…

- CSM București a trecut fara probleme de echipa daneza Odense Handbold in Liga Campionilor cu scorul de 40-31(21-11). Cristina Neagu, cea mai buna handbalista romanca din toate timpurile, a inscris 10 goluri. Cu acest rezultat, CSM București și-a consolidat prima poziție in fruntea clasamentului grupei…