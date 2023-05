Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a avut o reactie memorabila dupa ce a facut-o pe Farul campioana in Liga 1. Echipa sa a castigat derby-ul cu FCSB, scor 3-2, si a castigat un titlu istoric. Gica Hagi a venit la conferinta de presa cu medalia de campion, dar si cu trofeul castigat dupa un sezon fabulos al echipei […] The post…

- Reactie incredibila din partea FRF, dupa ce Istvan Kovacs si Hategan nu au fost delegati la Farul – FCSB. Andrei Vochin, consilierul presedintelui Razvan Burleanu, a avut un comentariu ironic in momentul in care a fost intrebat de ce nu au fost delegati Istvan Kovacs si Ovidiu Hategan, ultimul in camera…

- Eugen Neagoe a avut o reactie vehementa dupa meciul Universitatea Craiova – Farul, scor 1-1, din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul gruparii din Banie asigura ca echipa lui merita sa castige in fata liderului. Universitatea Craiova a jucat o repriza in superioritate numerica, dupa ce Denis…

- Gica Hagi a oferit prima reactie, dupa ce Farul a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1. „Regele” nu s-a declarat dezamagit de rezultat, si a vrut sa-si felicite jucatorii pentru jocul prestat, avand in vedere ca o repriza constantenii au evoluat in inferioritate numerica. De asemenea, Hagi a vorbit…

- Risto Radunovic a avut prima reactie dupa meciul FCSB – Sepsi, scor 3-1, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Echipa lui Gigi Becali s-a apropiat la trei puncte de liderul Farul. David Miculescu (28), Ovidiu Popescu (74) si Andrei Cordea (79) au marcat golurile ros-albastrilor. Florinel Coman a…

- Cosmin Olaroiu a oferit prima reacție dupa ce a caștigat un nou trofeu in Emirate. Al Sharjah a cucerit Cupa Președintelui, dupa un meci nebun. Formația tehnicianului roman a invins-o pe Al-Ain la loviturile de departajare, scor 13-12, dupa ce in timpul regulamentar scorul a fost egal, 1-1. Cosmin Olaroiu,…

- Andrei Burca s-a declarat mulțumit dupa CFR – Sepsi 2-1. Fundașul clujenilor a dezvaluit ca a existat o presiune uriașa inainte de startul meciului, motiv pentru care victoria este foarte importanta. CFR Cluj este actualmente la un singur punct in spatele liderului Farul. „Marinarii” au insa un meci…

- Denis Alibec a oferit prima reacție, dupa ce Romania s-a impus cu 2-0, in duelul cu Andorra, din preliminariile EURO 2024. Atacantul de la Farul s-a declarat fericit de victoria „tricolorilor” din primul meci din drumul catre turneul final european. Andorra – Romania 0-2, partida din preliminariile…