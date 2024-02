Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, odata cu partida Superliga, dintre Sepsi OSK si Farul Constanta (0-1), arbitrul Sebastian Coltescu, in varsta de 46 de ani, .... The post ARBITRAJ Colțescu a batut recordul la meciuri arbitrate in Liga 1 first appeared on Informatia Zilei .

- Meciul dintre Sepsi și Farul, terminat 0-1, a fost decis dupa o faza la limita, existand pareri imparțite privind golul trupei lui Gica Hagi. Farul a dat lovitura in minutul 87, prin Dina Grameni. Dar reușita constanțenilor a nascut controverse, nefiind clar daca mingea a trecut sau nu linia porții.…

- Sepsi a pierdut și meciul cu Farul, 0-1, in etapa a 26-a din Superliga și risca sa rateze calificarea in play-off. La finalul partidei, antrenorul Bernd Storck a incercat sa gaseasca explicații pentru infrangerea. Sepsi a ajuns la patru infrangeri la rand (1-2 cu UTA, 1-3 cu CSU Craiova, 0-1 cu FCSB…

- Gazeta Sporturilor a aflat in exclusivitate ca Sebastian Colțescu (46 de ani) este alesul președintelui CCA, Kyros Vassaras, pentru a conduce derby-ul rundei dintre CFR Cluj și Rapid # Meciul reprezinta și o borna importanta pentru Colțescu, acesta arbitrand jocul 381, devenind arbitrul activ numarul…

- Istvan Kovacs și Horațiu Feșnic sunt cei mai slabi arbitri pe care ii are Superliga in acest moment. Și asta o evidențiaza greșelile majore pe care cei doi „centrali” le-au avut in actualul sezon competițional # Numai in ultima etapa, Kovacs a distrus meciul Sepsi - Universitatea Craiova și a avut șase…

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova, Alex Mateiu, a prefatat astazi confruntarea cu UTA Arad. Disputa este programata miercuri, de la ora 17.30, pe „Cluj Arena“ si conteaza pentru etapa 21, ultima din acest an a Superligii. Fotbalistul Stiintei a declarat ca se asteapta la o replica buna din…

- Universitatea Craiova o va intalni miercuri, de la ora 17.30, pe „Cluj Arena“, pe UTA Arad, intr-o partida contand pentru etapa a 21-a din Superliga, ultima din anul 2023. Aceasta disputa din Ardeal, neobisnuita tinand cont ca vorbim de UTA, a fost prefatata de antrenorul secund al Stiintei, Ionut Stancu.…