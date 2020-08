Ianis Hagi a marcat primul gol din acest sezon al campionatului de fotbal din Scotia

Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat primul sau gol in acest sezon al campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul castigat de Glasgow Rangers cu scorul de 2-0, in deplasare, cu Hamilton Academical, sambata, in etapa a sasea. Hagi, care venea dupa evolutii criticate in acest inceput…

- Ianis Hagi a fost titularizat in mod surprinzator de Steven Gerrard, in partida cu Hamilton, din deplasare. Iar internaționalul roman a reușit sa rasplateasca increderea antrenorului sau. A reușit sa deschida scorul in minutul 15. A fost primul gol marcat de Ianis in acest sezon. Hagi jr. a fost aspru…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a jucat doar din minutul 86 in victoria lui Glasgow Rangers, 2-0 acasa cu Kilmarnock, sambata, in etapa a 5-a a campionatului Scotiei. Titular in primele patru etape, Ianis Hagi a fost introdus de antrenorul Steven Gerrard in locul lui Ryan Kent, cel care a punctat in minutul…

- Glasgow Rangers s-a impus in etapa a cincea a campionatului din Scotia, scor 2-0, pe propriul teren, contra lui Kilmarnock. Dupa acest meci, formatia pregatita de Steven Gerrard revine pe primul loc in campionat, cu 13 puncte. Dar pentru Ianis Hagi nu sunt deloc motive de sarbatoare. Internationalul…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a invins-o pe Olympique Lyon cu scorul de 2-0, joi seara, in deplasare, intr-un meci amical. Vicecampioana Scotiei a deschis scorul prin autogolul lui Marcelo (20), acesta devansandu-l in interventie pe mijlocasul…

- Glasgow Rangers, echipa internationalului roman Ianis Hagi, va debuta in noul sezon al campionatului de fotbal al Scotiei in deplasare, cu Aberdeen, pe 1 august. Campioana Celtic va incepe lupta pentru al zecelea sau titlu consecutiv pe teren propriu, contra formatiei Hamilton Academical, pe 2 august,…

