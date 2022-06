Iaca, ţaţo, cum te văd şi cum mă vezi… Futurist pe Calea Lactee Vorbeam ieri cu o prietena si, din vorba-n vorba, i-am povestit despre un primar la care am ajuns mai demult, ca ziarista de teren, ce ma aflam. Cum ea a ras si s-a amuzat de discutia noastra de atunci, nu chiar din cretacic, dar de demult, mi-am zis ca nu-i rau sa va povestesc si voua cum a fost. Mai ales ca, privesc cu atentie si ingrijorare cum ne frasuim cu cercul ala! Orice om ii e frica de raza lu’ asta, lu’ cerc, acuma. Simtu’ umorului il aveti la voi? Ca e necesar, serios. Da’ sa va povestesc, cum am zis, peripetiile noastre. Impreuna cu o colega si cu soferul plecam, intr-o zi, pe coclauri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

