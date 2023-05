I-au amputat penisul, iar acum trebuie să plătească 500.000 euro. Drama fostului militar de la Buzău Drama teribila pentru un barbat din Buzau, fost militar de profesie, care s-a trezit ca medicii i-au amputat penisul in urma unei infecții, aparuta din cauza montarii greșite a unei sonde. Barbatul a solicitat daune morale de 500 de mii de euro medicilor de la spitalul din Buzau care l-au mutilat pe viața, iar instanța i-a dat dreptate. Deși intervenția i-a salvat viața, pentru Costica Maroleanu a fost foarte greu sa accepte situația in care l-au adus medicii. O sonda montata greșit i-a provocat o infecție, pe care timp de 8 zile nu a remarcat-o niciun medic și care s-a agravat, punandu-i viața… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antonela are 31 de ani și este educatoare. Și-a dedicat viața copiilor, pe care ii iubește necondiționat și ii indruma pas cu pas pe drumul spre cunoaștere. O meserie nobila care i-a dat sens vieții. Acum, in saptamana patimilor, Antonela se afla pe un pat de spital. Viața ei atarna de un fir de ața.…

- Doi chirurgi ortopezi de la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, dr. Marius Gramada și dr. Rareș Voinea, in echipa cu medicul anestezist Dorin Stanescu, au realizat in premiera locala, la finalul saptamanii trecute, o noua procedura chirurgicala – autogrefa ...

- Jurnalistul Dumitru Garcaliuc, corespondentul Libertatea din Ucraina, a vorbit cu un chirurg aflat pe frontul din regiunea Herson inca din luna martie a anului trecut. In toata aceasta perioada, peste 4.000 de soldați raniți au primit primul ajutor de la doctor și de la colegii lui din spitalul militar,…

- Ancheta procurorilor si dezvaluirile din presa cu privire la scandalul stimulatoarelor cardiace reutilizate de la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi au generat un val de panica in randul pacientilor care au fost tratati de cardiologul dr. Dan Tesloianu (FOTO JOS). Miile de pacienti care au avut implantat…

- Roman Kostomarov, campion olimpic la patinaj artistic in 2006, trece printr-o drama cumplita In urma cu zece zile el a suferit amputatii la picioare, dupa o pneumonie severa.Kostomorov, in varsta de 46 de ani, care a castigat aurul olimpic la Torino in proba de dans, alaturi dee Tatiana Navka, a fost…

- Campionul olimpic la patinaj artistic, Roman Kostomarov, in varsta de 46 de ani, a ajuns in spital cu o pneumonie severa. Ulterior, boala a degenerat și s-a ajuns la o infecție a sangelui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O fetița in varsta de 9 ani, din Vașcauți, a primit, luni, șansa la o viața normala, in urma unei intervenții chirurgicale dificile realizate de chirurgul Gelu Duprii, de la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava. Narcisa s-a nascut cu „buza de iepure" și de ...