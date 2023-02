I-a bătut pentru că vorbeau în limba rusă. Un tânăr, condamnat la 25 de ani de închisoare Un tanar in varsta de 27 de ani, a fost recunoscut vinovat de savarșirea infracțiunii de omor, vatamare grava a integritații corporale, precum și trei episoade de vatamare medie a integritații corporale, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 25 de ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, transmite Echipa.md. De asemenea, nstanța a mai dispus incasarea din contul inculpatului a sumei de 91 849 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Potrivit invinuirii inaintate de catre procurori, inculpatul, in 4 zile diferite ale lunilor decembrie 2021 – ianuarie 2022,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

