- Uneori, numerologia poate fi un instrument util pentru a ințelege mai bine personalitatea și abilitațile noastre, motivele și slabiciunile noastre. Numarul casei noastre poate fi un element important in acest proces, deoarece casa este o zona in care ne petrecem o mare parte din timpul nostru. Calcularea…

- Trei persoane au murit in 6 luni de la transferul unui azil din Baia Mare la caminul ororilor din Targu Mureș, acolo unde au fost descoperiți batrani batuți și cu raie . Pentru niciuna dintre cele 3 persoane nu s-a facut necropsie, transmite presa locala. Reprezentantul legal al persoanelor din centru…

- Incendiu apartament Baia Mare. Intervine Detasamentul BM cu 4 echipaje. In interiorul apartamentului se afla o persoana, care in acest moment va fi evacuata de catre pompieri. Incendiul a fost in intersecția dintre Bulevardul Decebal și strada George Coșbuc! Victima a fost preluata de catre echipajul…

- Insulele Maldive te așteapta! Maldive sau Insulele Maldive, oficial Republica Maldive, este o țara insulara formata dintr-un grup de atoli din Oceanul Indian, situat sud-vest de India in Marea Laccadivelor din Oceanul Indian. Cei 26 de atoli ai arhipelagului formeaza un teritoriu ce conține 1.192 de…

- Sunt ultimele zile cu prețuri mici pe litoralul romanesc. Din 18 iunie, tarifele de cazare se majoreaza cu cel puțin 30%. Cei care vin in aceasta perioada au parte de prețuri mici, dar și de vreme frumoasa. Sunt ultimele zile ale programului Litoralul pentru toți, pentru ca, de la data de 18 iunie a.c.…

- "Azi, 02 iunie, la ora 19.19, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U.112 de catre un barbat de 38 de ani din municipiu, cu privire la faptul ca un barbat i-a spart geamul autoturismului și lovește autoturismele aflate in trafic.Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat persoana…

- Instantele de judecata au respins cererea de deplasare in Hurghada, Egipt, a unui medic de familie din Dolj, deferit justitiei sub control judiciar pentru sute de fapte de luare de mita si fals informatic. Infractiunile ar fi fost comise in timpul pandemiei de COVID-19. Femeia este acuzata ca, in perioada…