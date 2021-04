Stiri pe aceeasi tema

- Un caz de taiere ilegala de padure a fost descoperit marti de jandarmii din judetul Hunedoara cu prilejul unei misiuni de patrulare aeriana executata, cu un elicopter, impreuna cu specialistii Inspectoratului General de Aviatie – Unitatea Speciala de Aviatie Caransebes, pe raza unui ocol silvic din…

- La data de 27 martie a.c., in jurul orei 22.30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au fost sesizati prin 112, despre faptul ca, la un club din comuna Sascut s-ar fi organizat o petrecere ilegala. La fata locului, politistii au constatat ca, aproximativ 90 de persoane paraseau incinta clubului,…

- Polițiștii specializați in combaterea delictelor silvice, impreuna cu specialiști ai Garzii Forestiere, Romsilva, ISCTR, jandarmii și lucratori din cadrul ocoalelor silvice, au efectuat 56 de controale pentru verificarea legalitații exploatarii materialului lemnos. Potrivit reprezentanților IPJ Alba,…

- In premiera, in cadrul acestei activitati, un un elicopter IAR 330 Puma SOCAT apartinand Bazei 95 Aeriana ,,Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu a executat foc cu o racheta de tip Spike din dotarea Fortelor Aeriene Romane, asupra unei tinte navale instabile aflata la aproape 7 kilometri in largul…

- S-a lansat SUMAL 2.0 – Inspectorul Padurii, noua aplicație prin care se pot sesiza transporturile ilegale de masa lemnoasa. Lupta cu taierile ilegale de padure poate fi caștigata doar cu ajutorul vostru. Daca observați un vehicul incarcat cu lemne, verificați legalitatea transportului respectiv la…

- Ministerul de Interne a anunțat o actiune pentru stoparea defrisarilor ilegale din padurile Romaniei. Reprezentantii Prefecturilor si Politiei din tara au fost informati despre actiune. Ministrul de Interne, Lucian Bode, si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, au participat miercuri…