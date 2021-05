Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Karolyi este promovat la cea de-a 6-a ediție a Targului European al Castelelor, eveniment gazduit de catre Castelul Corvinilor din Hunedoara in perioada 28-29 mai 2021. Este primul Targ de acest gen, organizat in acest an. Din cauza condițiilor impuse de pandemie, aceasta ediție este organizata…

- Doua fluxuri de vaccinare impotriva COVID-19 au fost deschise, sambata, la Castelul Corvinilor din Hunedoara, aici fiind asteptati sa se imunizeze, fara programare, atat turistii care viziteaza monumentul...

- Sambata și duminica, atat turiștii care viziteaza Castelul Corvinilor cat și localnicii se vor putea imuniza impotriva Covid-19 intr-un centru ce vaccinare ce va fi amenajat in curtea exterioara a obiectivului istoric. Centrul de la Castelul Corvinilor din Hunedoara va functiona intre orele 9:00 – 20:00,…

- Castelul Corvinilor din Hunedoara si cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, au trecut la programul de vara, cele doua monumente istorice putand fi vizitate intre orele 9,00 si 20,00, au informat administratiile obiectivelor turistice mentionate. "Pana in 30 septembrie…