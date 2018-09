Stiri pe aceeasi tema

- Doi mineri au suferit mai multe traumatisme vineri dupa-amiaza intr-un accident de munca produs in subteranul Minei Vulcan, din Valea Jiului, scrie Agerpres. Victimele sunt constiente si sunt evaluate medical de echipajele de prim-ajutor prezente la fata locului, a informat Serviciul de Ambulanta…

- Contractul colectiv de munca al angajatilor de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH) a fost prelungit cu inca un an, in conditiile in care se pastreaza toate prevederile din documentul initial, a declarat, joi, Darius Campean, presedintele Sindicatului ”Muntele”, reprezentativ…

- Peste 900 de mineri ar urma sa fie disponibilizati in acest an de la minele de carbune ce apartin de Complexul Energetic Hunedoara, conform programului de concedieri colective cumulat pe 2017 si 2018, sindicatele apreciind insa ca numarul acestora va fi mai mic daca minele Lonea si Lupeni vor fi…

- Ieri, 22 iulie 2018, ora 21.50, Poliția Municipiului Oraștie a fost sesizata despre faptul ca pe DJ 705 Geoagiu a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime. Politistii rutieri au constatat ca, o femeie in varsta de 48 de ani, din Cugir, a condus un autoturism pe DJ 705 din direcția Oraștie spre…

- Cine este Gabriel Duleantu, minerul mort in subteran la Lupeni. Barbatul, in varsta de 42 de ani, a murit, dupa ce tavanul unei galerii din Mina Lupeni s-a surpat. Minerul, care a lucrat jumatate din viața in subteran, era casatorit și avea un copil de 14 ani. Gabriel Duleanțu lucra de 21 de ani in…

- Victimele sunt conștiente Doi mineri au fost prinsi in subteran, miercuri, la cota 40, dupa ce tavanul unei galerii din mina Lupeni s-a surpat. Mai multi salvatori intervin pentru scoaterea victimelor de sub pamant. Serviciul Județean de Ambulanța Hunedoara, face cunoscut ca primele informații arata…