- Județul Ilfov devine un model de educație ecologica. Realizarea primei rețele de școli verzi, cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a primit unda verde de la Ministerul Educației. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, pe contul…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a transmis, intr-o postare pe Facebook, un apel la responsabilitate fața de cei dragi și fața de animalele de companie, mai ales in noaptea de Revelion. „Am și eu acasa animale care se sperie de zgomotele puternice. Artificiile și petardele fac…

- Pensiunea Ferma Dacilor, care s-a facut scrum și nu deținea autorizație de funcționare, este una din locațiile preferate ale șefului ANPC, Horia Constantinescu, dupa cum arata o postare pe Facebook de acum 2 luni de zile. Prietenia cu patronul Cornel Dinicu este de peste 30 de ani, dupa cum chiar șeful…

- De anul viitor, Compania de Drumuri va introduce rovinieta de o zi, alaturi de alte doua categorii de taxe de drum. Inca din prima parte a anului 2023, Ministerul Transporturilor a propus modificari ale modalitații de calcul a prețului rovinietei. Un proiect de lege depus in Parlament stabilește ca…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a fost luata cu asalt pe contul sau de Facebook dupa ce a prezentat rapoartele PISA, iar mai mulți simpatizanți au inceput sa aprobe și sa laude sistemul romanesc de invațamant și rezultatele testelor PISA 2022, prezentate intr-o nota pozitiva de membra cabinetului Ciolacu.…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, și-a pregatit din timp ieșirea din țara. A facut un live pe Facebook, vineri, 24 noiembrie, la 3 dimineața, a schimbat doua taxiuri pentru a scapa de eventualii urmaritori si a folosit buletinul unui var primar ca sa treaca prin vama. Catalin Chereches…

- Sindicatul Europol a transmis un mesaj dur pe Facebook la adresa Poliției Romane pe care o acuza de lipsa dotarii oamenilor legii cu dispozitive cu electroșocuri, dar și de lipsa unui protocol prin care polițiștii pot interveni pentru imobilizarea persoanelor cu tulburari mintale. Dupa incidentul din…

- The European data regulator has agreed to extend a ban on “behavioural advertising” on Facebook and Instagram to cover all 30 countries in the European Union and the European Economic Area, Norway‘s data regulator said late on Tuesday, according to Reuters. The ban on such advertising, which targets…