Hubert Thuma a fost prezent la Școala de Vară liberală de la Chiojdu Organizația județeana PNL Buzau a dat startul celei de-a doua ediții a „Școlii de Vara” organizate de TNL Buzau. Evenimentul are loc in perioada 25-27 august și gazduiește aproximativ 100 de tineri participanți. Deputatul PNL Buzau, Gabriel Avramescu, a fost printre primii care a impartașit entuziasmul pentru eveniment prin intermediul unei postari pe Facebook. In postarea sa, el a subliniat angajamentul de a continua susținerea pentru tanara generație și a adus in prim-plan obiectivele „Școlii de Vara”. Pe parcursul acestei inițiative, tinerii liberali din Buzau au avut ocazia de a se conecta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

