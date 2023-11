Stiri pe aceeasi tema

- Huawei, in colaborare cu startup-ul PROBOTEK și prin intermediul rețelei 5G Cyta, a prezentat pe 19 octombrie, in Cipru, sistemul smart pentru detectarea incendiilor, sub umbrela proiectului "Smart green village".

- Am lansat prima soluție din Campania Așteapta-te, romane. #PUTEM3000:„Acasa, in siguranța”, informații vitale pentru toți cetațenii care locuiesc in zone cu risc seismic și o harta a cladirilor rezidențiale vulnerabile expertizate in Romania. O soluție MKBT: Make Better și Code for Romania COMUNICAT…

- Dezlipirea unui autocolant obligatoriu de pe parbrizul vehiculului, care trebuie schimbat in fiecare an sau la cațiva ani poate fi o reala corvoada. Vocea biz iți prezinta cinci moduri de a indeparta, fara chin, stickerele de pe parbrizul mașinii tale. Cinci moduri de a indeparta stickerele Indiferent…

- “Solicitam crearea de urgenta a unor comunitati terapeutice cu scopul reinsertiei sociale a consumatorului de droguri. Pentru asta este nevoie de finantare. Solutia este la indemana noastra, la indemana Guvernului. Asigurarea surselor de finantare, atat din fonduri europene nerambursabile si PNRR, poate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, dupa vizita din Delta Dunarii, ca este destul de clar ca tinta de deficit va fi depasita, indemnand la creșterea colectarii si ținerea cheltuielilor sub control. El spune ca nu-i o soluție creșterea TVA. ”Am avut o discutie, cunosc abordarile promovate…

- (P) Revoluționarea comerțului: Puterea sistemelor smart POS Comerțul modern este supus unui flux constant de inovații și schimbari tehnologice care transforma modul in care interacționam cu produsele și serviciile. În acest context, tehnologia joacă un rol esențial în îmbunătățirea…

- Te-ai gandit vreodata la ceva extraordinar, ți-ai impus sa ții minte pana iți vei nota undeva și cateva momente mai tarziu nici nu mai știi despre ce era ideea ta? Incerci sa reconstruiești parcursul pana la idee, sa te gandești la ce faceai inainte de gand, cum de ți-a venit ideea, și tot nu ai succes,…