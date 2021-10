Huawei prezintă noile telefoane din seria Nova: 8i și 9 Huawei Consumer BG prezinta astazi primele 2 telefoane din seria Nova: varful de gama HUAWEI nova 9 și HUAWEI nova 8i . Noile telefoane se remarca prin design, sistemul de camere și performanțele tehnice. Seria HUAWEI Nova este construita pentru a oferi modele uimitoare și caracteristici imbogațite pentru a satisface nevoile consumatorilor de productivitate și divertisment. Pana pe 31 octombrie, ambele telefoane dispun de o oferta bundle alaturi de dispozitive audio, atat pe www.huaweistore.ro cat și in rețelele de retail partenere. Utilizatorii care au deja un ID HUAWEI, beneficiaza de o garanție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

