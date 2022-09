Huawei a avut multa treaba pe 6 septembrie, zi in care a lansat 4 telefoane Mate 50 , dar si o tableta 2 in 1, Matebook Go E. Pe langa acestea a vazut lumina zilei si telefonul Huawei nova 10z, care are un design tineresc si cool si dotari midrange destul de atractive. Credeam ca dupa nova 10 si nova 10 Pro la IFA Huawei se va opri, dar nu pare sa fie cazul. Compania chineza ne ofera un telefon de 250 de euro, care seamana foarte mult cu Huawei nova 8 SE Youth ca design si dotari. Are camera mai puternica totusi. In fata gasim un ecran IPS LCD de 6.6 inch, cu rezolutie Full HD si un orificiu decupat…