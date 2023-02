Huawei lansează în România ceasul cu căşti integrate Huawei Watch Buds pe 21 februarie Poate cel mai inedit design de ceas din ultima vreme il are Huawei Watch Buds. Terminalul este la baza un ceas, care la interior are o pereche de casti care se incarca. Va fi lansat in Romania pe 21 februarie si mai multe detalii gasiti mai jos. Avem de-a face cu un produs 2 in 1: smartwatch si casti. Ceasul integreaza o pereche de casti wireless sub capac, care include un eran AMOLED de 1.43 inch, cu sticla 3D peste. Are o curea din piele full grain, iar printre dotari se numara un senzor de puls, senzor SpO2, un corp certificat IP54, cu otel inoxidabil in componenta si o baterie ce ofera 3 zile… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

