Hrușcă și Fuego și-au umplut ”sacul” cu bani din spectacole dedicate Crăciunului! Au colindat de 500.000 de EURO Colindele lui Hrușca și Fuego au fost cele mai cerute și bine rasplatite de spectatorii romani in 2022. Dupa doi ani de pauza, cei doi au colindat mai mult decat Moșul vizitand zeci de localitați, și avand chiar și doua reprezentații pe zi. Au bagat in desagi, intr-o luna, mai mult decat mulți alți artiști tot anul. Real recordman, Ștefan Hrușca, a susținut nu mai puțin de 29 de concerte in Romania (din 33 programate, ultimul urmand sa aiba loc pe 28 decembrie, la Suceava) și 15 in afara țarii. In total și-a stabilit 50 de spectacole, solistul plecand la colindat inca din toamna, de pe 15 noiembrie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

