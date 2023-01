HRISTOS ȘI LEPROȘII Daruita tocmai de un medic sfant, Apostolul Luca, pericopa evanghelica a sfarșitului saptamanii, care insumeaza doar șapte versete (Lc. 17, 12-19), ne plaseaza alaturi de Mantuitorul Hristos in cea din urma calatorie catre Ierusalimul patimirilor Sale. Undeva, in hotarul dintre Galileea și Samaria cea schismatica, inspre ținutul Pereii, la margine de cetate, intr-un dialog despre […] Articolul HRISTOS ȘI LEPROȘII apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In mod tradițional, finalul fiecarui an este marcat in calendarul cultural al Centrului de Cultura „George Apostu” prin activitați dedicate aniversarii patronului spiritual al instituției, unul dintre artiștii care au marcat puternic și definitiv limbajul sculptural al artei romanești in cea de-a doua…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) solicita Guvernului reluarea consultarilor privind stabilirea salariului minim garantat in plata. Consiliul Național – ne informeaza economista Gina Plantos, prim-vicepreședinte al Patronatului Județean Bacau al IMM…

- In cursul nopții trecute CRAB Bacau a reluat distribuția apei catre municipiul Onești. Prin urmare, astazi – 29 noiembrie 2022, furnizarea apei in oraș se face la parametrii optimi. Pentru refacerea necesarului de apa la nivelul Complexului de inmagazinare și pompare Cuciur, echipele RAJA vor intrerupe…

- Președintele Consiliului Județean bacau a fost pe teren, zilele trecute, impreuna cu primarul comunei Dofteana- Ioan Bujor, consilierul județean- Vasile Budaca și prefectul județului- Lucian Bogdanel, la drumul care face legatura intre DN 12A și DJ 116D. Inceputul saptamanii marcheaza inceputul lucrarilor…

- Mai multe evenimente sunt programate miercuri, 23 noiembrie 2022, la Margineni (Bacau) și Blaj (Alba), pentru a sarbatori 104 ani de la Zborul Marii Uniri. In prima parte a manifestarii, la Monumentul Eroilor din parcul central al comunei Margineni, de la ora 12.30, este programat un scurt ceremonial…

- Duminica a XXVI- a dupa Rusalii, prima care ni se reveleaza in perioada postului Nașterii Domnului, ne invita sa meditam asupra propriilor noastre limite. Așezandu-ne dinainte o lecție – pilda atat de actuala, ce pare a ne zbuciuma: Parabola bogatului caruia i-a rodit țarina (Lc 12, 16-21). Aceasta,…

- Lunea trecuta s-au facut fix 40 de ani de cand s-a stins jurnalistul italian Giuseppe Viola. Pe 17 octombrie 1982- era intr-o duminica- Beppe (nimeni nu i-a spus vreodata pe numele intreg, Giuseppe), a ieșit din agenția de presa Magazine pe care o fondase in via Arbe, a mers pe „San Siro” unde Inter…

- Interviu cu prof. univ. dr. Venera-Mihaela COJOCARIU, Departamentul pentru pregatirea personalului didactic, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacau Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? Cuvantul are valoare intemeietoare – cuvantul zidește, cuvantul zdrobește.…