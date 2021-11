Stiri pe aceeasi tema

- Suntem, prin Evanghelia acestei zile, inaintea unui text scripturistic cu totul viu. Cum Viu ne este Domnul, Care Se lasa cuprins de cuvintele medicului sfant narator, Luca (8,41-56). Și cum vie ni se cere a fi așezarea interioara, dar și purtarea, in ințelegerea faptului ca doar cautand Viața, putem…

- Introducerea unui regulament pentru parcarile din Bacau și sistematizarea unor zone extinse de garaje, prin demolarea acestora și transformarea spațiului in parcari, spații verzi, locuri de joaca și de relaxare, sunt principalele proiecte pe care consilierii locali ai Partidului Național Liberal și…

- Ne-a sancționat Facebook și ne-a restricționat pagina. Articolele noastre vor fi vizibile pentru mai puțini cititori. ,,Motivul este ca, in trecut, ai postat conținut care a incalcat Standardele comunitații noastre. Deoarece aceasta postare incalca standardele noastre privind persoanele și organizațiile…

- PSD Bacau acuza administrația locala ca ar fi dat un tun de 300.000 euro bugetului local, sub pretextul relocarii Cresei nr. 3 intr-un imobil impropriu, situat pe str. Tolstoi nr. 4 din Bacau. Conform unui comunicat al PSD, Primaria Bacau va plati o chirie de peste 11.000 euro/luna, pentru o cladire…

- Tenismanul israelian Yshai Oliel, cap de serie numarul cinci, a castigat titlul in proba de simplu a turneului ITF de la Bacau, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins in finala pe francezul Arthur Cazaux, al doilea favorit, cu 6-4, 4-6, 6-4. Oliel (21 ani, 447 ATP) a obtinut…

- La numai un an de la preluarea combinatului chimic din Borzești, Chimcomplex, omul de afaceri Ștefan Vuza s-a intalnit cu salariații la o „campeneasca”, o sarbatoare a acestei intreprinderi in care s-au marcat 50 de ani de la inființarea ei. Sarbatoarea a fost numita „Ziua porților deschise”, titlu…

- Nu este vorba despre sanatate și nici nu a fost, ,,valul 4 al nevaccinaților” e doar o mantra gangurita de oficialii noștri in efortul de a-l imita pe arafatul american, dr. Fauci. ,,Romania este in pragul unui val patru al pandemiei, care va fi inevitabil și care va readuce restricții”, declara pentru…

- Compania de investiții financiare EVERGENT Investments, cu sediul central in Bacau, a inregistrat un rezultat net de 116,5 milioane de lei in primul semestru (S1) al acestui an. Rezultatul este mai mare cu 58% decat obiectivul aprobat de acționari pentru intreg anul 2021. Rezultatul net este compus…