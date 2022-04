Stiri pe aceeasi tema

- Redacția Buletin de Carei ureaza un Paște Fericit cititorilor și colaboratorilor care sarbatoresc in aceste zile Invierea Domnului! Sanatate, pace sufleteasca, speranța și bucurie. Hristos a Inviat!

- Ministrul Apararii Vasile Dincu afirma, in mesajul de Paste, ca trebuie sa primim in unitate si buna intelegere vestea Invierii Mantuitorului si sa privim viitorul cu incredere ca vom trece peste orice greutati, asa cum am facut-o intotdeauna. El se adreseaza militarilor, personalului civil, din MApN,…

- Cu doar cateva zile inainte de marea Sarbatoare a creștinatații, Invierea Domnului, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) transmis un mesaj de Paști, indemnand la rugaciune pentru incetarea razboiului din Ucraina. Totodata, Patriarhul Daniel a adus in atenție nevoia ca oamenii bolnavi, dar și cei…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu prilejul Pastelui Catolic, in care arata ca sarbatoarea Invierii Domnului este prilej de reflectie si de speranta pentru credinciosii romano-catolici, reformati, evanghelici lutherani si unitarieni din tara noastra si pentru credinciosii din intreaga lume…

- Premierul Nicolae Ciuca le ureaza credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici care sarbatoresc, duminica, Pastele sa aiba sarbatori luminate, pace si liniste sufleteasca. „Sarbatoarea Invierii Domnului este prilej de reflectie si de speranta pentru credinciosii romano-catolici,…

- Invierea Domnului sa va aduca in suflet bucurie și iubire. Tuturor locuitorilor comunei Hereclean, angajaților primariei, precum și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte de Paște fericit, alaturi de cei dragi!Hristos a Inviat!DOBRAI Francisc, Primarul comunei Hereclean Acest articol DOBRAI…

- Asociația romanilor refugiați și expulzați in urma Dictatului de la Viena din 1940, filiala Carei iși exprima recunoștința pentru jertfa de sange a ostașilor romani care au eliberat in 1944 acest colț de țara romaneasca și astfel, cei expulzați de regimul hortyst, au avut posibilitatea de a reveni la…

- Joi, 10 martie, Felix Goldbach și-a anunțat plecarea din funcția de manager al Teatrului Alexandu Davila. La incetarea contractului, acesta a venit cu un mesaj in care justifica alegerea personala de a pleca din conducerea teatrului: ”Domnule presedinte al Consiliului judetean, domnilor consilieri si…