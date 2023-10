Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca pelerinajul la racla Sfintei Cuvioase Parascheva nu a inceput oficial, foarte mulți romani au inceput sa soseasca, deja, la Catedrala Mitropolitana din Iași. Ca in fiecare an, sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva reprezinta un important punct de reper pentru credincioșii din intreaga țara.…

- OPINII… Arestarea lui Dumitru Buzatu de catre procurorii anticorupție nu a ramas fara ecou in randurile vasluienilor plecați la munca, in țarile Europei. In timp ce, pentru unii, intregul spectacol oferit de televiziuni a ramas fara efect, majoritatea dintre ei au salutat arestarea și au considerat-o…

- DEJA SE STIE … Vasluienii au inceput sa faca coada la DNA. Un lot intreg de la SC Reiser Barlad s-a prezentat la DNA Iasi. Este vorba despre seful societatii, Daniel Buzamat si contabila Catalina Bolgar. Numai ca, in tensiunea generata, probabil, de actiunea ca-n filme, derulata de procurori pentru…

- Tata si fiica, doi sateni din Sipote s-au intalnit in sala Judecatoriei Harlau, ambii in postura de reclamant si parat. Cei doi au cerut in aceeasi zi emiterea unui ordin de protectie unul impotriva celuilalt. Judecatorul care a analizat dosarele, acelasi in ambele cazuri, a dat dreptate amandurora,…

- CONCURS… Vasluienii care vor sa devina profesori suplinitori din toamna trebuie sa iși depuna dosarele maine – 24 august, și poimaine – 25 august la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. Aceștia vor susține o proba practica/orala sau inspecție la clasa pe 28 august și o proba scrisa pe 29 august. Rezultatele…

- INCREDIBIL DAR ADEVARAT!… Nando Black, pe numele sau real ION BAHRIM VOICULESCU, din Barlad, a decedat astazi dimineața, pe 29 iulie, plecand catre Cer la Dumnezeu! Avea 74 de ani, pe care i-a implinit in luna mai. A fost muncitor la FEPA Barlad, a fost toboșar la mai multe formații, cu care a cantat…

- CAȘTIGATORI… CSM Vaslui a caștigat in premiera faza regionala a Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins in finala pe USV Iași, scor 2-1 (2-1). Eroul „roș-alb-albaștrilor” a fost atacantul Robert Rusu, cel care a reușit dubla. Vasluienii se pot lauda cu 35 de victorii consecutive de la instalarea…

- LIVE… Matinalii de la Radio Zu transmit de cateva ore live din Piața Civica din Vaslui. Peste 200 de fani au dat navala sa-i vada in carne și oase pe Daniel Buzdugan, Mihai Morar, Emma Ștefan și Vlad Dragulin, care au parcat rulotele la umbra marelul Ștefan, chiar pe granitul primarului Vasile Paval.…