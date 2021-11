Hoțiile se adaptează viitorului: Antreprenor jefuit prin tortură de averea virtuală Zaryn Dentzel, un antreprenor american din domeniul digital susține ca a fost pradat de echivalentul a “cateva zeci de milioane de euro” in bitcoin. Un grup de atacatori a patruns in apartamentul lui din Madrid și l-au torturat. Hoții l-au chinuit timp de patru ore, fortandu-l sa le spuna parolele de acces la averea sa virtuala, potrivit Newsweek . Politia spaniola banuieste ca hotii provin din Europa de est. Jaful fost comis intr-un complex de apartamente de lux din apropierea muzeului Prado. Din casa victimei ar mai fi fost sustrase laptopuri, tablete si telefoane mobile. Dentzel este din Santa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

