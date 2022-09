Hoți de aluminiu și fier vechi, prinși de polițiștii bănățeni chiar în noaptea în care au comis fapta Sambata seara, in jurul orei 22:15, polițiștii de la Poliția Orașului Bocșa au fost sesizați despre faptul ca persoane necunoscute au furat mai multe componente provenite din dezmembrarea unor remorci auto, depozitate pe un teren viran, in proximitatea unor hale din comuna Berzovia (județul Caraș-Severin). „La scurt timp de la primirea sesizarii polițiștii au identificat, […] Articolul Hoți de aluminiu și fier vechi, prinși de polițiștii banațeni chiar in noaptea in care au comis fapta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi romani au comis crima in anul 1993, pe cand aveau doar 22 de ani. Polițiștii au deschis o ancheta, dar nu aveau toate pistele pentru a-i gasi pe criminali. Un muc de țigara gasit la locul crimei a fost, insa, un element cheie in incercarea autoritaților de a gasi vinovații. Dupa mult timp, s-a…

- Romani prinsi in timp ce furau haine din complexul Parndorf. Cei doi hoți au fost arestați luni in Designer Outlet din Parndorf (districtul Neusiedel am See), deoarece ar fi furat peste 100 de articole din 15 magazine. Angajații unui magazin au surprins-o pe romanca de 38 de ani și pe partenerul ei…

- Polițiștii locali aflați in patrulare azi-noapte pe malul Begai, in zona Splaiului Tudor Vladimirescu, au depistat doi tineri afgani care aveau asupra lor substante interzise. Noaptea trecuta, in jurul orei 1.40, politistii locali au observat in zona Splaiului Tudor Vladimirescu, pe marginea Canalului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Socol (județul Caraș-Severin) au depistat patru cetațeni indieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Acestia erau ajutati de un cetațean roman.…

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare efectueaza cercetari fața de doi tineri, in varsta de 16 și 17 ani, banuiți de talharie calificata in orașul Sannicolau Mare. Banuiții au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt, in data de 7 august, in jurul orei…

- Traficul aglomerat de pe drumul național 1C, provocat de la debutul festivalului Electric Castle de la Bonțida, a scos in strada și polițiștii, care au intensificat controalele in trafic, zeci de șoferi fiind trași pe dreapta pentru a fi testați pentru consumul de droguri sau alcool. Noaptea trecuta,…

- Vineri si sambata politistii de la Serviciul Rutier, impreuna cu cei de la ordine publica au desfasurat o razie ampla in judetul Caras-Severin. S-a lasat cu sute de sanctiuni in valoare de peste o suta de mii de lei, retineri de permise de conducere, cat si dosare penale pentru soferi care au fost sub…

- O fetița de trei ani a fost gasita de polițiști incuiata in mașina mamei, strigand, plangand și batand in geam, la 3 noaptea, pe o strada din centrul vechi al orașului german Dusseldorf, scrie portalul regional de știri Ruhr24.In jurul orei 3:15, duminica dimineața, potrivit unui raport al poliției,…