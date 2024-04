Femeie cu tendințe suicidale, salvată dintr-un râu de polițiştii bănățeni Acțiune dramatica de salvare reusita astazi de polițistii din Caras-Severin. La ora 14:30, o femeie din Oțelu Roșu a avut inspirația sa vina la poliție și sa le spuna polițiștilor ca verișoara ei nu e bine și banuiește ca va face un gest extrem pentru viața ei. „Toți polițiștii care erau disponibili la acel moment […] Articolul Femeie cu tendințe suicidale, salvata dintr-un rau de polițistii banațeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

