Hotelul Ramada din Brașov, scos la vânzare. Cine este proprietarul și cât cere pe el Hotelul Ramada din Brașov, clasificat la patru stele, este scos la vanzare. Proprietarul, Petrica Hogea, unul dintre cei mai discreți oameni de afaceri de la noi, cere pe el suma de 13,5 milioane euro. Hotelul dispune de un total de 113 camere și apartamente, dotate conform standardelor internaționale, potrivit Casei de licitații Sotheby’s Romania , cea care se ocupa de gasirea unui cumparator. La mezaninul hotelului se afla 3 sali de conferințe modulare, cu o capacitate de pana la 180 de persoane. Tot aici este și restaurantul cu o capacitate de pana la 100 persoane. Hotelul Ramada Brașov a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 de ani) a fost, in anul 2022, de 63,1%, in crestere fata de anul anterior cu 1,2 puncte procentuale, arata datele Institutului National de Statistica (INS). In anul 2022 populatia activa a Romaniei era de 8,27 milioane de persoane, din care 7,8…

- Peste patru milioane de ucraineni au intrat in Romania de la inceputul razboiului din tara vecina, potrivit datelor Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF). Politia de Frontiera informeaza ca duminica au intrat in Romania, prin punctele de la granita, 66.244 de persoane, dintre care…

- Un numar de 4.772.544 de pensionari era inregistrat la finele lunii martie 2023 in Romania, cu 3.214 persoane mai putin comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.960 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) relateaza Agerpres. Dintre acestia,…

- 8.082 de cazuri de COVID-19 saptamanale au fost comunicate luni, 27 martie, de Ministerul Sanatații, la ultima raportare oficiala. Numarul este aproape dublu fața de perioada similara din februarie.La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- Aproximativ 180.000 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 50.000 de mijloace de transport au trecut, sambata, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari."In data de 25.03.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control (atat…

- Poliția Romana avertizeaza populația privind o frauda online la nivel european.Telefoanele primite de la persoane presupuse angajate ale bancilor te pot lasa fara bani. Victimele sunt sunate de persoane care pretind ca sunt angajati ai bancilor si le solicita sa isi transfere banii din cont, in alte…

- Patru milioane de persoane din 2,8 milioane de gospodarii din Romania primesc, pana in 28 februarie, cardurile de sprijin pentru plata facturilor la energie, arata Guvernul, prezentand care este procedura pentru utilizarea acestor carduri. Intr-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului Romaniei…

- Patru milioane de persoane din 2,8 milioane de gospodarii din Romania primesc, pana in 28 februarie, cardurile de sprijin pentru plata facturilor la energie, arata Guvernul, prezentand care este procedura pentru utilizarea acestor carduri. Intr-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului Romaniei se…