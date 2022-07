Hotel lovit de ruși în Ucraina Au trecut 154 de zile de cand a inceput razboiul din Ucraina. De atunci și pana azi, se trage, cad bombe, mor oameni. In urma cu cateva ore, in Bakhmut din regiunea Donețk, armata rusa a lovit un hotel și, conform informațiilor preliminare, sunt morți și raniți. Nu se știe, inca, numarul acestora. Informația provine de pe Telegram unde a fost postata de catre șeful administrației militare regionale Donețk, Pavlo Kyrylenko, dupa cum relateaza Ukrinform. „In Bakhmut, rușii au vizat un hotel – conform informațiilor preliminare, sunt morți și raniți, o operațiune de salvare este in desfașurare”, a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au lansat un atac puternic la Chasov Yar, regiunea Donețk. Ucraina raporterza 38 de morți, informeaza Ukrinform, potrivit serviciului de presa al Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Intr-o postare de ieri dimineața pe Telegram, Volodimir Zelenski scrie: „Trei rachete de croaziera au lovit Serhiivka. Rachetele au lovit și Zatoka. 12 rachete au lovit Mykolaiv deodata – diverse obiective din oraș. Este doar o noapte și o dimineața… Condoleanțe tuturor pentru cei dragi care și-au pierdut…

- Cincisprezece persoane, intre care un copil de opt ani, au fost ucise sub focul artileriei ruse in regiunea Harkiv (nord-estul Ucrainei), a anuntat guvernatorul, relateaza AFP.”Cincisprezece persoane au murit si 16 au fost ranite. Acestea sunt consecintele teribile ale bombardamentelor rusesti in plina…

- Un atac aerian a lovit joi o cladire in care se aflau civili in orasul Lisiciansk din estul Ucrainei unde au loc lupte sangeroase, ucigand cel putin patru persoane si ranind alte sapte, a anuntat joi seara guvernatorul regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, pe Telegram, informeaza Reuters. Guvernatorul a spus…

- Fortele ruse pregatesc o ofensiva la scara larga in jurul orasului Sloviansk, baza a fortelor de aparare ucrainene in Donbas (estul Ucrainei), din mai multe directii, a declarat luni Statul Major ucrainean, citat de DPA. Trupele ruse transfera noi unitati in timp ce se pregatesc sa atace Sloviansk atat…

- La 90 de zile de la inceperea razboiului impotriva ucrainenilor, rușii anunța ca au cucerit orașul Svetlodarsk din districtul Bakhmut, regiunea Donețk. Autoproclamatul Cartier General de Aparare Teritoriala al RPD a declarat pe canalul sau de Telegram ca „Svetlodarsk a intrat sub controlul operațional…

- Presedintele Volodimir Zelenski a operat o schimbare zilele trecute la conducerea Fortelor de aparare teritoriala, dupa cum a anunțat agenția spaniola de presa EFE, care citeaza agentiile de presa ucrainene. Zelenski l-a demis pe comandantul Fortelor de Aparare Teritoriala Iuri Haluskin, inlocuindu-l…

- Bombardamentele asupra punctelor strategice și, din pacate, nu doar, din Ucraina, continua. Luptele se dau cu naduf, cu disperare. Aseara, rușii au lovit și au avariat o școala din Adiivka, regiunea Donețk, folosind muniție cu fosfor. Ukraineinska Pravda, citandu-l pe șeful administrației regionale…