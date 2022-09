Hoț român căutat prin Europa, dat de gol de lanțul gros de aur de la gât Specializat in smulgerea lanturilor de aur de la gat, un infractor roman a fost arestat de carabinieri in timp ce calatorea la bordul unui autocar care tocmai intrase in Italia. Ceea ce l-a dat de gol pe barbatul in varsta de 28 de ani, relateaza publicatia Trieste Prima, a fost tocmai un lant mare de aur pe care-l purta la gat si pe care, probabil, il furase de la cineva. Infractiunile au fost comise in anul 2017 si tanarul roman a fost identificat si judecat ulterior, fiind condamnat la 2 ani si 26 de zile de inchisoare pentru faptele sale. Cu toate acestea, barbatul a reusit sa fuga si a crezut… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

