- Reacție rapida a polițiștilor locali, luni, in Piața Traian din Timișoara. Oamenii legii au auzit din stație strigatul de ajutor al unei femei careia un hoț incerca sa-i fure portofelul in tramvaiul ce tocmai oprise. Barbatul, un recidivist specializat in furtul din buzunare, a fost imobilizat imediat.

- Tanar prins in flagrant, de polițiștii din Alba Iulia, dupa ce a incheiat o vanzare. Ce ar fi furat in valoare de 9000 de lei Un tanar din Alba Iulia a fost prins in flagrant de polițiști dupa ce ar fi vand niște scule pe care le-ar fi furat. Tanarul a fost reținut, iar in cursul zilei de joi, 20 mai…

- La data de 13 aprilie 2022, in jurul orei 15.30, polițiștii din Teiuș. in timp ce acționau pe o strada din oraș, impreuna cu polițiștii locali din Teiuș, au depistat un tanar, de 27 de ani, din Teiuș, imediat dupa ce ar fi sustras coli de tabla, de la o anexa, care aparține unui barbat, de 67 de ani,…

- Comunicat. La data de 11 aprilie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, impreuna cu procurorii...

- Operațiune de prindere in flagrant a unui talhar, in parcarea unui centru comercial din Calea Șagului din Timișoara. Polițiștii au aflat ca acesta vinde casetofoane pentru mașini și l-au ademenit susținand ca sunt cumparatori de buna credința. Individul era cautat dupa ce a talharit, impreuna cu doi…

- La data de 9 martie 2022, in jurul orei 15.00, polițiștii Biroului de Ordine Publica, din cadrul Poliției Municipiului Aiud, au prins, in flagrant delict, doi barbați, de 45 și 47 de ani, din localitatea Garbova de Jos, in timp ce sustrageau un panou metalic, de protecție, care era amplasat la capatul…

- Polițiștii locali au observat, astazi, in jurul orei 13:00, pe camerele de supraveghere amplasate la intersecția strazilor Odobescu cu Grofșoreanu, din zona Sinaia, un barbat suspect. Acesta se uita atent la autoturismele parcate in zona și chiar a incercat portierele unora. Imediat la fața locului…