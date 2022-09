Stiri pe aceeasi tema

- Aparatorii ucraineni au eliberat mai multe așezari din sudul țarii, a trasmis șefa Centrului comun de presa al forțelor de aparare din sudul Ucrainei, Natalia Gumeniuk. „Continuam luptele poziționale. Exista teritorii pe care le-am eliberat deja și in scurt timp aceste teritorii vor fi anunțate ca se…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sustine ca armata rusa a fost ”expulzata” din regiunile nordice si din Insula Serpilor. ”Ei simt deja ca a venit timpul sa fuga din Herson si din sudul tarii”, afirma presedintele, adaugand ca ”va veni timpul cand vor fugi din regiunea Harkov, din Donbas, din…

- Circa 70% din roada de floarea-soarelui a fost pierduta spun agricultorii din sudul țarii. Totodata, s-ar putea intimpina dificultați la asigurarea cu material semincer pentru culturile de cimp. Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea s-a intilnit cu producatorii din raioanele Ceadir-Lunga și Comrat.…

- Circulatia autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restrictionata, miercuri, intre orele 12.00 si 20.00, pe drumurile nationale din 15 judete din sudul tarii, aflate sub Cod portocaliu de canicula. Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), miercuri, in…

- Cand credem ca am scapat de codul portocaliu de canicula, și odata cu el, și de temperaturile ridicate, 16 județe din sudul țarii sunt duminica sub avertizare Cod portocaliu de canicula, cu maxime ce pot ajunge la 41 de grade. prelungesc cu inca o zi sau doua avertizarile. 16 județe din sudul țarii…

- Codul portocaliu de canicula va fi extins duminica si in sudul tarii, a anuntat directoarea ANM Elena Mateescu vineri, la videoconferinta cu prefectii organizata pe tema masurilor de interventie pentru combaterea efectelor caniculei.

- Clima schimba agricultura romaneasca. Sudul țarii se confrunta cu temperaturi tot mai ridicate de la an la an, precipitații puține și sol tot mai nisipos. In aceste condiții, soiurile tradiționale de pomi fructiferi au inceput sa dispara.

- Ocupația rusa in sudul Ucrainei intra intr-o noua faza, relateaza jurnalisti de la France Presse, citați de Radio France Internationale. Cumparaturile se fac in ruble, sunt distribuite pașapoarte rusești, activitatea economica este in mare parte controlata de administrația de ocupație. Moscova iși plaseaza…