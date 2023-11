Horoscopul zilei, marti 14 noiembrie 2023. Astrele pregătesc lupta dintre compromisuri și limite. Trei zodii vor ieși învingătoare Emotiile noastre pot ghida cu productivitate calatoriile noastre intelectuale astazi. Cand pasionala Luna in Sagetator se alatura mintii lui Mercur, este probabil sa ne concentram pe tot tot ceea ce ne starneste curiozitatea. Acest lucru poate consolida relatiile noastre pe masura ce Luna se aliniaza cu sociabila Venus.Cu toate acestea, in timp ce luna delicata intra in conflict cu Jupiter cel expansiv, am putea simti ca trebuie sa ne sacrificam libertatea pentru a mentine armonia cu ceilalti. Limitele fac uneori parte din realitate, dar nu ar trebui sa facem compromisuri permanente pe care nu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

